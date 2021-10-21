Перепис населення в окупованому Криму: яку мету переслідує Росія?

З 15 жовтня до 14 листопада в Росії проходить перепис населення, який проводять, зокрема й на анексованому Кримському півострові. Проведення російського перепису населення в Криму та Севастополі засудили у Великій Британії, ЄС, США, Міністерстві закордонних справ України та низці інших країн. Реакції російської сторони на заяву України та ЄС поки не було. Перший російський перепис на півострові проводили у 2014 році ‒ тоді була відзначена істотна зміна національного складу в бік зменшення кількості українців і кримських татар.

За словами голови російського Кримстату Ольги Балдіної, при нинішніх опитуваннях переписувачів цікавитимуть, перш за все, стать, вік, громадянство, шлюбний статус, кількість дітей у сім'ї, зайнятість, джерела прибутків, а також національність та рідна мова кримчан. Балдіна стверджує, що документи на підтвердження всього цього не вимагатимуть, і громадяни, які тимчасово перебувають у Криму, також підлягають цьому перепису.

В українському Міністерстві закордонних справ наголосили, що такі дії Росії в Криму ‒ це «недружній акт» проти України, й офіційний Київ залишає за собою право застосування заходів у відповідь. Про значення російського перепису в Криму йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів Крим.Реалії, що офіційний Київ використовував інструменти «Кримської платформи» для реагування на російський перепис на півострові.

Україна та міжнародне товариство вважають російський перепис в анексованому Криму незаконним, а його результати ‒ юридично нікчемними

‒ Ми розглядаємо такі дії Росії як підрив державного суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, це подальша спроба легітимізувати анексію Криму, поширивши на його територію дію російського законодавства. Ми активно залучили інструменти «Кримської платформи» для реагування на всеросійський перепис на території анексованого Криму й отримали швидку реакцію міжнародних партнерів, які також засудили проведення перепису: дуже чітку позицію зайняли США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина та інші країни. Таким чином Україна та міжнародне товариство вважають російський перепис в анексованому Криму незаконним, а його результати ‒ юридично нікчемними. Ми також інформуємо міжнародні організації та продовжимо тиск на Росію за її протиправні дії.

Втім, перший віцеспікер російського парламенту Криму Юхим Фікс сказав «РИА Новости», що перепис громадян, які живуть у Криму, відбудеться, незважаючи на реакцію світової громадськості:

«Перепис населення в Криму буде проведений, незважаючи на різні провокаційні заяви ззовні. Крим не потребує жодних оцінок європейських політиків. Втручання у внутрішні справи Росії карається міжнародними та внутрішніми законами».

Російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував критику українських дипломатів:

«МЗС України вдає, що Київ тільки тим і займається, що організовує дружні акції щодо Росії, а Москва, бачте, поводиться «недружньо». І тепер МЗС України підступно й багатозначно погрожує нам «реторсіями», інакше кажучи, покараннями у відповідь. Але річ навіть не в цьому. Перепис у Криму ‒ взагалі не справа українського МЗС, оскільки Крим ‒ територія Росії, і через це перепис у цьому регіоні не може бути предметом реакції українського дипломатичного відомства, що б там з цього приводу не думали».

Пушков також додав, що у Києва, який обрубав усі зв'язки з Москвою, просто не залишилося інструментів впливу на політику Росії.

Кримська історик і політолог Євгенія Горюнова, яка живе та працює на материковій частині України, не бачить у коментарях та оцінках російських чиновників нічого нового, а також розмірковує про політичне значення перепису для Росії.

Реакція України та її партнерів ‒ вчасна й адекватна. Російська реакція, хоч і передбачувана, але не зовсім адекватна

‒ Реакція України та її партнерів ‒ вчасна й адекватна. Російська реакція, хоч і передбачувана, але не зовсім адекватна: чиновники повторюють традиційні штампи про те, що Крим «це Росія», мовляв, ми там можемо робити все що хочемо, а всі інші ‒ провокатори, які намагаються тиснути на Росію. За останні роки така риторика стала вже звичною, це мантра, яку повторюють на різні лади. У цих чиновників робота така ‒ говорити чергові фрази. Щодо слів Пушкова, насправді у Києва ніколи особливо не було інструментів для впливу на політику Росії, це якраз Москва впливала на українську політику ще до анексії, через Віктора Януковича тощо. Результати самого перепису, я впевнена, будуть неправдивими, і Росія козирятиме в ООН, що російська мова нібито домінує на півострові, а української й кримськотатарської майже немає.

У свою чергу, професорка соціології, докторка наук демографії, провідна наукова співробітниця Інституту соціології Національної академії наук України Ірина Прибиткова вважає, що російський перепис у Криму як процедура проводиться за всіма правилами ‒ питання лише в інтерпретації.

Це перевірка освоєння захопленої території

‒ Перепис населення за міжнародними правилами має проводитися кожні десять років, ці відомості завжди дуже важливі. Перш за все, потрібно знати, скільки людей живе у вашій країні, на що вони живуть, чим займаються тощо. З цієї точки зору, ніякого підступу я не бачу: оскільки росіяни вважають Крим «своїм», то проводять там частину чергового перепису. Для них це фортеця, авангард на Чорному морі, і вони хочуть знати про неї більше. Окрім того, це перевірка освоєння захопленої території, хоча росіяни не вважають її захопленою й всюди пропагують «повернення» того, що їм нібито належало. Тут найважливіше ‒ те, як інтерпретуватимуть зібрані відомості, а не сам факт проведення перепису. Чи не буде фальсифікацій в інтерпретації цих відомостей? Адже чим більше росіян виявиться в Криму, тим більше підстав у росіян буде стверджувати, що «Крим наш».

При цьому Ірина Прибиткова зазначає, що цілеспрямована політика Росії зі зміни складу кримського населення, зокрема, шляхом розміщення на півострові військових з сім'ями, має дати свої видимі плоди навіть при проведенні абсолютно прозорого перепису в Криму.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

ДОВІДКА: За результатами перепису населення, який Росія у 2014 році провела в Криму, кількість врахованого постійного населення Криму склала 1,89 мільйона осіб, а Севастополя ‒ 393 тисячі осіб. Спираючись на ці цифри, українська влада звинувачує Росію в тому, що вона незаконно заселяє тимчасово окупований півострів своїми громадянами. Зокрема, у порівнянні з результатами всеукраїнського перепису населення 2001 року на півострові істотно зменшилася кількість українців і кримських татар.

МЗС України розцінило дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.

У Росії поки публічно не реагували на заяву МЗС України та реакцію низки іноземних держав щодо перепису населення в Криму.