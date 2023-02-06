У Генштабі назвали 5 напрямків, де війська РФ ведуть наступальні дії

Російські війська протягом минулої доби основні зусилля зосереджували на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої «ПВК Вагнера», – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, українські сили відбили атаки загарбників у районах 14 населених пунктів: Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

«У той же час противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннеччині та здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені», – йдеться у ранковому зведенні.

У командуванні також наголосили, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікують новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку.

За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, тривають від липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.