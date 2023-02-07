Голова ОВА про ситуацію в Бахмуті: не виключаємо будь-які сценарії

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що не виключає «будь-які сценарії» в ситуації довкола Бахмута.

«Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося», – сказав Кириленко в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про те, що чи готується він можливого захоплення Бахмута російськими військами.

При цьому він наголосив, що зараз Бахмут «тримається».

«Але, звичайно, з урахуванням того, що для ЗСУ, для військового командування захист рідної землі, територій, суверенітету держави, безумовно, є найвищим пріоритетом, але при цьому ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників, як гарматне м’ясо, ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний пил був загашений», – наголосив Кириленко.

Щодо намірів Росії захопити до березня Донецьку область, то голова ОВА зауважив, що, з одного боку, не варто «недооцінювати ворога», «але ми повинні також керуватися фактами і розуміти реалії сьогодення».

«Ворог намагався вийти на кордон Луганської області у травні місяці і максимум до липня захопити всю Донецьку область. Бахмут (ставилася задача) захопити у крайні терміни (і після цього вони вже були доволі розмиті) – це вересень 2022 року. Це я навів факти», – сказав Кириленко.

Він додав, що розраховує на те, щоб «максимально зосередити зусилля» на оборонних укріпленнях, на проведенні «чіткої, скоординованої, злагодженої дії» з військовим командуванням для того, щоб захистити область.

«І скажу, що ті плани, які були на липень місяць, вересень місяць... Більша територія Донеччини була окупована. З урахуванням деокупації Лиманської і Святогірської громад наразі під контролем України, української влади, ЗСУ, в першу чергу, – практично 52% Донеччини. Тому ми будемо стояти стільки, скільки потрібно на своїй землі», – наголосив очільник ОВА.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.