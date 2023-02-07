Війська РФ проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб

Російські війська продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках, а основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Новопавлівському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 7 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах 10 населених пунктів: Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

«Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних і 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікують новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку.

За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті.