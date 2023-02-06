У розвідці Британії прокоментували оголошення Росією виборів на захоплених територіях України

Російська влада оголошенням так званих виборів на захоплених територіях України прагне показати ці території як «невід’ємні частини» Російської Федерації, заявляє британська розвідка.

«1 лютого 2023 року голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що регіональні вибори в захоплених територіях України відбудуться 10 вересня 2023 року. Призначення виборів на той самий день, коли голосування заплановане по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва РФ представити ці території як невід’ємні частини Федерації», –йдеться в повідомленні, поширеному у твітері Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці додали, що це сталося після продовження зусиль із «русифікації» окупованих територій, що включають перегляд систем освіти, зв’язку і транспорту.

«Хоча справжній демократичний вибір більше не доступний для виборців навіть на регіональному голосуванні в Росії, лідери РФ, ймовірно, висунуть самовиправдальний аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця уряд Росії оголосив про намір створити 24 виправні колонії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Москва не контролює повністю територію жодної з українських областей, про анексію яких вона публічно оголосила торік. Більшість країн світу заявили, що не визнають цього збройного захоплення українських земель. Київ наголошує, що всі окуповані Росією території поверне під свій контроль.