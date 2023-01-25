Москва заявила про намір відкрити 24 виправні колонії на окупованих територіях України

Уряд Росії має намір створити 24 виправні колонії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, йдеться у постанові, розміщеній на офіційному порталі правової інформації.

Документ передбачає створення 12 виправних колоній на Донеччині, сім – на Луганщині, три – на окупованій території Херсонської області та дві – Запорізької.

В окупованих регіонах, як повідомляється, РФ хоче влаштувати «лікувально-виправні установи» та «виправні центри». «Зареєструвати» нові установи доручено протягом трьох місяців.

Москва не контролює повністю територію жодної з українських областей, про анексію яких вона публічно оголосила торік. Більшість країн світу заявили, що не визнають цього збройного захоплення українських земель. Київ наголошує, що всі окуповані Росією території поверне під свій контроль.