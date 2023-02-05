«Майстерний брехун»: Кулеба прокоментував обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

Обіцянкам президента РФ Володимир Путіна не можна надавати значення, в тому числі й його заяві про те, що він начеб-то не планував вбивати Володимира Зеленського, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері в неділю, 5 лютого.

«У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не дайте себе обдурити: він майстерний брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану», – наголосив голова МЗС.

Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет стверджує, що на початку війни російський лідер Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського, повідомляє The Jerusalem Post.

В інтервʼю ізраїльському 12-му каналу Беннет, який очолював уряд країни у 2021 – 2022 роках, розповів, що обговорював це питання з президентом Росії, коли приїжджав до Москви в березні 2022 року. За словами колишнього премʼєра, він поставив пряме запитання про вбивство президента України, а Путін відповів: «Я не збираюся вбивати Зеленського». Тоді Беннет попросив, щоб російський президент дав йому своє слово, і Путін повторив, що цього не робитиме.

Після зустрічі Беннет, як він стверджує, зателефонував Зеленському, який на той час ховався в секретному бункері, і повідомив, що тому не загрожує небезпека. За кілька годин президент України опублікував відео зі свого офісу, розповів Беннет.

Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю додав, що всі його дії були узгоджені зі США, Німеччиною та Францією.

У березні 2022 року британська газета The Times повідомляла, що за тиждень Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху. За даними видання, із завданням убити президента України до країни прибули два угруповання – найманці «ПВК Вагнера» та чеченські спецпризначенці, але їхнім планам нібито завадили співробітники ФСБ, які виступають проти війни. У січні 2023-го повідомлялося, що з початку російського вторгнення в Україну Зеленський пережив уже понад 12 спроб замаху, частині з яких допомогла запобігти ЦРУ.