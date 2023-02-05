Шольц: Путін не погрожував ані мені, ані Німеччині

Президент Росії Володимир Путін у телефонних розмовах із канцлером Німеччини «не погрожував ані мені, ані Німеччині», сказав Олаф Шольц в інтервʼю недільній газеті Bild am Sonntag.

Німецький канцлер сказав, що розмови з Путіним дали зрозуміти, що вони мають дуже різні погляди на війну в Україні.

«Я дуже чітко даю Путіну зрозуміти, що Росія несе повну відповідальність за війну. Росія вторглася до свого сусіда без причини, щоб взяти частину України або всю країну під свій контроль», — сказав Шольц.

Оскільки Німеччина вважає, що дії Росії порушують європейські норми, вона надала Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу, сказав він. Є домовленість із президентом України Володимиром Зеленським, що зброя, яку постачає Захід, має застосовуватися лише на українській, а не на російській території, сказав Шольц.

«У нас є консенсус щодо цього», – наголосив німецький лідер.

Путін розглядає військову операцію в Україні як боротьбу за «роззброєння» свого сусіда, колишньої радянської республіки, і «захист Росії від агресивного Заходу». Україна і Захід називають це незаконною війною за розширення російської території.

На тлі зростання міжнародного тиску минулого місяця уряд Німеччини оголосив про постачання Україні сучасних танків Leopard 2 зі складів армії. Шольц сказав, що будь-яке надання зброї ретельно узгоджується із західними союзниками, щоб уникнути подальшої ескалації.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи на Бі-Бі-Сі для документального фільму на початку цього тижня, сказав, що російський лідер погрожував йому ракетним ударом. У Кремлі заявили, що Джонсон каже неправду.