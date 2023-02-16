Росія таємно експортує зброю в Південний Судан в обхід санкцій ООН – розслідувачі

Російська державна компанія «Рособоронекспорт» упродовж декількох років нелегально продавала зброю Південному Судану через Кенію та Уганду, всупереч збройному ембарго ООН. Про це повідомляє проєкт «Система» (створений спільно телеканалом «Настоящее время» та російською службою Радіо Свобода) із посиланням на неурядову мережу Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Повідомляється, що «Рособоронекспорт» таємно та невеликими партіями переправляв зброю для військових Південного Судану щонайменше з 2019 року. Торгівля зброєю, а також експансія ПВК «Вагнер» до африканських країн дозволила Росії отримувати ресурси та валюту в обхід західних санкцій.

За даними джерел GI-TOC у кенійській митниці та серед військових, зброю морем переправляли до Кенії. Там її перепаковували у невеликі контейнери і доставляли до пункту призначення. Покупцем виступала компанія, пов’язана з високопоставленими південносуданськими військовими.

Крім зброї, через порт Момбаса (найбільший у Кенії) Росія постачала до Південного Судану обладнання для видобутку корисних копалин.

Постачання зброї з Росії до Південного Судану не було офіційно зареєстроване, свідчать дані стокгольмського міжнародного інституту SIPRI, який фіксує угоди з продажу зброї у світі.

За його інформацією, востаннє Росія офіційно постачала до Південного Судану бойові вертольоти у 2016 році. Таємні поставки, про які розповідають у GI-TOC, Росія здійснювала вже після того, як у 2018 році ООН запровадила санкції та збройове ембарго щодо Південного Судану. Заходи було вжито через громадянську війну, яка забрала життя десятків тисяч людей і змусила мільйони жителів країни покинути її.

Проєкт «Система» звернувся до «Рособоронекспорту» за коментарем про постачання зброї до Південного Судану, але поки не отримала відповіді.

Водночас GI-TOC у доповіді від 16 лютого вказує на зміцнення позиції ПВК «Вагнер» у Африці. До 2023 року компанія Євгена Пригожина посилила свою присутність на континенті, попри війну в Україні. «Вагнерівці» планують розширювати присутність у нових для себе країнах – Буркіна-Фасо, Кенії та Камеруні, вважають у GI-TOC.

Поза тим, війна в Україні впливає на амбіції ПВК «Вагнер» в Африці хоча б тому, що частина найманців перенаправлена, але все ж, зазначають у GI-TOC, вагенрівці беруть активну участь у подіях в Африці. Вони відзначились у військовому перевороті у Буркіна-Фасо, який підтримали кілька сотень бійців із російської ПВК.

Економічна сторона діяльності ПВК «Вагнер» дозволяє Росії отримувати валюту та ресурси в обхід західних санкцій. Після початку повномасштабної війни в Україні та посилення санкцій щодо Росії робота найманців набула ще більшого економічного значення, зазначили в GI-TOC.