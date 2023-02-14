Засновник угруповання «Вагнера» визнав, що Бахмут «не буде взятий завтра»

Захоплення російськими силами міста Бахмут не є невідворотним, Збройні сили України чинять потужний опір, заявив 14 лютого засновник угруповання «приватна військова компанія Вагнера» Євген Пригожин.

«За всіма напрямками противник активізується, підтягує нові й нові резерви. Щодня від 300 до 500 нових бійців підходять до Бахмута на всіх напрямках. Вогонь артилерії посилюється з кожним днем… Звідки беруться розповіді про якесь оточення та ще про щось – взагалі не зрозуміло», – публікує слова Пригожина наближений до нього телеграм-канал.

За його словами, «Бахмут завтра не буде взятий, бо йде важкий опір та перемелювання». «Тому розмірковувати і деморалізувати всіх своїми нездійсненими обіцянками абсолютно немає сенсу», – визнає засновник угруповання.

Українські військові вказують, що ситуація на Бахмутському напрямку «продовжує залишатися напруженою», за добу було 17 бойових сутичок біля міста, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

«Наступ на нашому напрямку почався вже давно. Понад півроку тривають жорсткі і криваві атаки ворога… Щодоби амплітуда атак однакова – від 35 до 50», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Британська розвідка 14 лютого заявила, що протягом останніх трьох днів найманці ПВК «Вагнер» «майже напевно» досягли невеликого поступу на околиця Бахмута, проте організована українська оборона в цьому районі триває.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.