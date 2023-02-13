Новий наступ: ЗСУ завдають Росії рекордних втрат

- Розвідка Великої Британії підрахувала, що за останні два тижні армія Росії, ймовірно, зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
- Аналітики із Британії вказують на щоденні звіти українського Генштабу, наголошуючи, що не можуть перевірити методологію підрахунку. Проте, вони зазначають, що цифри відображають тенденції на фронті: у середньому, за даними Генштабу, ЗСУ знищували минулого тижня 824 російських загарбники на день, що вчетверо більше, ніж у червні-липні 2022 року.
- Загалом за минулий тиждень ЗСУ, якщо вірити Генштабу, побили рекорд зі знищення сил армії Росії: було знищено 6180 окупантів, що більше, ніж «гарячого» квітня, червня та липня минулого року. Також українські захисники знищили аж 52 танки, 77 бронемашин, 59 артсистем, 7 засобів ППО та 2 літаки.
- Найгарячіші напрямки останніх двох тижнів – Вугледар та Бахмут. Пішли вперед окупанти і на Куп'янському напрямку.
- «Під Вугледаром та Мар'їнкою Донецької області знищено велику кількість живої сили противника, у тому числі командний склад. Крім того, за останній тиждень противник втратив близько 130 одиниць техніки, у тому числі 36 одиниць танків», – повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський американському виданню Politico.
Чому ВСУ вдасться так ефективно ліквідовувати загарбників протягом останніх днів минулого тижня?
З чим пов'язаний стрибок у кількості знищених?
Як довго з такими темпами втрат Росія зможе штурмувати позиції ЗСУ на Донбасі?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: