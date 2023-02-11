«Мы сейчас как в «сталкере»: эвакуация пенсионного архива из Бахмута

Подъезжаем к Бахмуту. Трассы со стороны Славянска и Константиновки закрыты. Но есть еще дороги. Видим большие столбы дыма на севере города. Обстрелы продолжаются. Страха ехать по этой дороге нет, есть боль от артиллерийской канонады и от этих черных дымов.

В старинное здание в центральном районе Бахмута, к счастью, не было прямых попаданий. Но прилеты были рядом, и их последствия заметны: совершенно разбит желтый школьный автобус, внутри строения во многих местах отпала штукатурка, в кабинетах беспорядок, умерли цветы в горшках, вон стоит компьютер, рядышком запыленный монитор, кое-где из оконных проемов выпали стеклопакеты либо высыпались стекла. Все это напоминает декорации нелепой комедии: кажется, вот сейчас режиссер отдаст команду, и весь этот хлам унесут. Но команды нет. В реальность возвращают часы. Они стоят на столике и тикают. Вот только время показывают на час позже, – 15.35.

Эвакуация архива

Мы с волонтерами пришли сюда не просто так: добровольцев попросили эвакуировать часть архива пенсионного фонда.

Начинаем с подвала, здесь нас выручают налобные фонарики.

«Без этого архива люди, которым исполнилось 55 и 60 лет, – не могут получать пенсионные выплаты. Поэтому мы, привезя сюда гуманитарную помощь, заодно и вывозим архив. Все это под обстрелами, все разбито, почти страшно», – делится впечатлениями волонтер из Харькова Слава.

С подвалом закончили. Поднимаемся на этаж выше. Разруха, запустение и чувство нереальности происходящего, похоже, не покидают не только меня.

«Мы сейчас прямо как в чистого вида «сталкере», – разводит руками Слава.

Тем не менее, мы попадаем в еще одно помещение с архивом. Начинаем эвакуировать папки. Волонтеры находят коробок с ксерокопиями.

«Что еще мы нашли: копии паспортов. Их тут много. Копии паспортов граждан Украины. Это надо вывезти как можно скорее», – говорит волонтер Ольга.

Я откладываю камеру в сторону, и мы начинаем таскать к окну папки с документами. Там их засовываем в мешки и сбрасываем вниз, к автобусу.

Надежда на мир

Волонтеры выгружают гуманитарную помощь в одном из районов. Оказывается, продукты для жителей Бахмута собирали жители села Кунье возле Изюма. Это село пережило оккупацию российских войск.

«Люди были в оккупации, они знают, как тяжело выживать. Поэтому собрали и продукты, и мед, и овощи нашей земли-матери. Люди натопили смальца. Это очень крутая работа, это очень ценно для жителей Бахмута. А еще по программе ООН мы привезли консервы и хлеб. Никто не бросает наших жителей. Все работаем. Потому что это – наша земля, нам здесь жить дальше», – вдохновенно улыбается Дмитрий Артемов, волонтер из Харькова

Всем этим складом и едой заведует местная жительница, волонтер Неля. Женщина говорит, что люди благодарны за помощь и для себя, и для животных. А за день за наборами приходят сто и больше человек. Неля надеется, что украинские военные отгонят оккупантов от Бахмута

«Мы надеемся на мир: когда не будет обстрелов, не будет бомбежки, не будет авиаударов. Когда можно будет спокойно выйти из дома, посмотреть на солнце и улыбнуться ему, а не прятаться в подвалах. Когда будут вода, газ и свет в доме. Когда сможем жить, как и раньше жили. Когда будем ходить на работу, зарабатывать деньги, кормить детей своих и внуков, когда школы и детские садики откроются. Вот это мир», – делится надеждами жительница Бахмута.

А нам надо возвращаться. На выезде из Бахмута обращаем внимание на свежие раны от прилетов в асфальте. Выходит, не так уж и безопасно сюда ехать: дорога в Бахмут может стать дорогой в один конец. Но не сегодня. Не для нас.

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