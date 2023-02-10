Що значить «почався наступ»? Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

9 лютого американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія вже розпочала велику наступальну операцію в Луганській області. Про російські атаки на Донбасі щодня повідомляє і Генеральний штаб ЗСУ. Раніше в українській розвідці заявляли, що Путін поставив завдання своїм військовим до березня захопити всю територію Луганської та Донецької областей.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі програми «Свобода Live» розповів, що насправді відбувається на сході країни.

– У Бахмуті буквально евакуюють архів Пенсійного фонду. Може скластися враження, що готуються до всіх сценаріїв і що в результаті цього масштабного наступу і Бахмут може бути захоплений... Чи як ви вважаєте?

– Я не є військовим експертом. І нехай все ж таки військове командування ухвалює рішення. Але можу сказати просто, напевне, як людина, яка бачить цю війну з першого дня. Дивіться, скільки людей поклали росіяни на штурмі Бахмуту... І вони взагалі з ними не рахуються.

Суттєво збільшилася кількість наступів щоденних, цілодобових

Звісно, що ми воюємо проти величезної «махіни». І вони можуть певну кількість, напевне, ще 50 тисяч чи 20 тисяч, чи 40 тисяч, чи 100 тисяч, можливо, новомобілізованих підготовлених бійців. І якщо буде дуже важка ситуація і для збереження наших підрозділів, сил оборони треба буде десь трохи відійти, передислокуватися, далі тримати оборону і далі розбивати ворога, то я тут трагедії величезної не бачу.

На сьогодні там дуже важка ситуація, але нашими військовими вона контрольована, і вони стоять та виконують всі поставлені завдання.

– Учора американський Інститут дослідження війни констатував, що на Луганщині почався наступ. Ми ж знаємо, що абсолютно більша частина Луганщини захоплена. Деталізуйте, а що значить «почався там наступ»?

Кадрові військові, десантники або ГРУшники російські невеличкими групами намагалися зондувати нашу оборону

– Деякий час тому суттєво збільшилася кількість наступів щоденних, можна навіть сказати, цілодобових на певних напрямках, суттєво збільшилася кількість обстрілів. В принципі таке зондування невеличкими групами. Але це не просто мобілізовані, це були кадрові військові, десантники або ГРУшники російські, які невеличкими групами намагалися зондувати нашу оборону, шукати слабкі місця. Потім вони на Кремінському напрямку почали хвилями, штурм за штурмом, постійно атакувати наші позиції.

Сьогодні затишшя було. Російські війська відтягнулися назад для поповнення. Їх там достатньо серйозно порозбивали

Достатньо важка була ситуація. Але наші сили оборони повідбивали всі ці атаки. Навіть сьогодні можна сказати, що таке певне затишшя було. Тому що російські окупаційні війська відтягнулися назад для поповнення. Бо їх там достатньо серйозно порозбивали. І техніку так само. І навіть в нас є чудова ситуація, коли росіяни зняли ролик про свій супермегатанк «Термінатор», який для підтримки танків. Вони його так розхвалювали, показали, що він якраз на Кремінському напрямку воює. Позавчора наші хлопці його спалили.

– Ви сьогодні чи вчора заявляли про те, що російські війська запланували піти з Луганщини в бік міста Лиман на Донеччині. Є чіткі ознаки цього?

– Справа в тому, що якраз там, де вони постійно штурмують в напрямку Кремінної – це якраз напрямок Кремінна-Лиман далі.

На Луганщині всього 12 населених пунктів деокуповані, це для російського військового командування найпростіше завдання

Давайте так. Ніхто офіційно не скасовував завдання кремлівського режиму про вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Враховуючи те, що на Луганщині, на жаль, але все ж таки всього 12 населених пунктів деокуповані, то це для російського військового командування така найпростіше завдання. Тому що в порівняні з нами в Донецькій області набагато більші території і набагато тяжче їм буде виконати це завдання.

Вони ж там всі прив’язані до якихось дат. 24 лютого буде рік, як Росія повномасштабно вже напала на Україну. Вони хотіли би вийти на якісь адміністративні кордони, хоча би щось продати своєму населенню. Але з того, що я бачу на власні очі, нічого у них не вийде.

– Якщо брати до уваги останню хвилю наступу, яка почалася. Можливо, вам відомо, які війська беруть у цьому участь? Тому що раніше ми знали, що на сході переважно зосереджені найманці групи «Вагнера». Чи поповнила Росія свої запаси якимись елітними підрозділами?

Хоча би щось продати своєму населенню, нічого у них не вийде

– Так. У нас абсолютно різноманітні війська. «Кадирівці» – вони не воюють, вони тільки грабують та їх використовують як загороджувальні загони. Вони можуть випадково поїхати, якщо впевнені у своїй пропаганді, поїхати в якийсь населений пункт, якщо вони впевнені, що там все нормально, все під контролем. Але можуть потрапити на якісь передові частини наших хлопців, тоді втікають, кидають все, що завгодно.

Далі. Дуже багато новомобілізованих. Це як зеки, «вагнерівці», так і номобілізовані з територій окупованої Луганської області та з території Росії. Брали у полон абсолютно різних. І з Москви, і, здається, з якихось далеких російських територій. У нас були всі ці малі народи, буряти, якути. У нас були спецпідрозділи БАРС, СОБР. У нас були десантні війська. І є. І в нас були і є підрозділи Головного розвідувального управління. Це вже, напевне, така еліта військ. Тому що це максимально підготовлені військові в Російській Федерації.

– Про що це вам говорить?

Роблять акцент зараз на Луганському напрямку

– Що вони роблять акцент зараз на Луганському напрямку. Завдання вийти на адмінкордони є. До якоїсь дати – напевне, так само є. Їм конче потрібно продати щось населенню. Що вони можуть сказати? Рік часу пройшов від тієї їхньої «спєцапєрації»! Що вони отримали за цей час? Луганську область вони повністю захопили? Ні. Донецьку захопили? Ні. Харківську захопили? Ні. Запорізьку... Тобто немає чим пишатися, немає, що продавати своєму населенню. Тому їм потрібно зробити це в максимально більш-менш легкій області для них, яка найбільш окупована. Це Луганщина. От вони й...

– Там лишилося 12 населених пунктів, правильно?

– Так.

– Пане Гайдай, є інформація про те, що вам нібито можуть запропонувати піти послом у Казахстан. Це правда?

Якщо запропонують і президент скаже. Як офіцер команди президента не буду сперечатися. Поки що ніяких документів немає

– Якщо запропонують і президент скаже. Слухайте, зараз йде війна. Я як офіцер команди президента не буду сперечатися – я виконаю те, що мені доручено. Поки що ніяких документів немає. Я працюю до останнього дня і буду працювати, поки президент або щось не запропонує, або, можливо, кудись переведуть. Я не знаю, що.

– Документів немає, а усні пропозиції були?

– Давайте так, документів немає і поки що почекаємо.

Насправді це зовсім інший рівень взагалі роботи. Тим паче, що якщо ви десь дивилися у соцмережах, то російські пропагандисти зараз говорять про те, що в Казахстані якісь знайшли «біолабораторії» і в них там починає активізуватися «нацизм», «фашизм» і так далі. Тобто все так само починається, як і в нас було.

– Добре. Тоді почекаємо офіційних документів.