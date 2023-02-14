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Розвідка Британії: російські найманці могли просунутися під Бахмутом, але «не мають великого прогресу» 

Військові підрозділу «Азов» у окопі біля Бахмута, 11 лютого 2023 року

Протягом останніх трьох днів найманці ПВК «Вагнер» «майже напевно» досягли невеликого поступу на околиця Бахмута, в тому числі в селищі Красна Гора – про це повідомляє розвідка Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони країни.

«Проте організована українська оборона в цьому районі триває. Тактичне російське просування на південь від міста, ймовірно, не має великого прогресу», – йдеться в зведенні.

У секторі Кремінної та Сватового на Луганщині, повідомляє розвідка, російські війська продовжують спроби наступу, хоча кожна локальна атака є недостатньо масштабною для значного прориву.

«Росія, ймовірно, має на меті повернути деякі території, які українські сили змогли звільнити в вересні-листопаді 2022 року: існує реалістична можливість, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жеребець», – припускає відомство.

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За його висновками, поточна оперативна картина свідчить, що російська армія отримує накази просуватися в більшості секторів, але не «накопичила достатньої бойової потужності на жодному напрямку для досягнення вирішального ефекту».

Напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви російської сторони про захоплення населеного пункту Красна Гора поблизу Бахмута «не відповідають дійсності».

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