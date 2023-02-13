З’явилися супутникові фото, які показують наслідки інтенсивного обстрілу поблизу Павлівки

Компая Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують зони інтенсивного артилерійського обстрілу поблизу Павлівки.

«Супутникові знімки від 10 лютого 2023 року показують зони інтенсивного артилерійського обстрілу ферм і полів на південний захід від Павлівки, оскільки українські сили, як повідомляється, відтіснили російські війська, які намагалися захопити територію в цьому районі», – йдеться у повідомленні.

Також Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують наслідки артилерійських обстрілів села Петрівка (ймовірно, йдеться про Харківську область – ред.).



«До (24.08.2022) та після (10.02.2023). Супутникові знімки, на яких видно руйнування від обстрілу важкої артилерії в селі Петрівка, Україна», – написала в твіттері компанія, опублікувавши фото наслідків обстрілів.

Перевірити достовірність оприлюднених знімків наразі неможливо.

Павлівка – село на підступах до Вугледара,​ який зараз є, окрім Бахмута, однією з «гарячих» ділянкою фронту російсько-української війни. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

Вперше про великі втрати російських військ при штурмі Вугледара стало широко відомо на початку листопада 2022-го. Тоді навіть російські «воєнкори» були занепокоєні тим, що російські війська втрачають сотні бійців у намаганні просунутися до цього міста з боку Павлівки.