ЗСУ відбили російські атаки біля 12 населених пунктів на Донбасі та Харківщині – Генштаб

Російські війська завдали двох ракетних і 32 авіаційних удари по Україні, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за попередню добу – про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 14 лютого.

Основні зусилля російської армії й надалі зосереджені Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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«(Російська армія – ред.) зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині», – йдеться в зведенні.

У Білорусі триває бойова підготовка російських військ. Командування фіксує обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, а також населених пунктів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

«Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо», – повідомляє штаб.

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За зведенням, російське командування поширює серед своїх військових агітацію про доплати за участь у штурмі чи просування в Україні. Також воно вказує на агітацію щодо мобілізації серед російських науковців:

«У Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб».

Генштаб звітує про 15 ударів по місцях зосередження російських військ і збиття двох російських літаків за попередню добу.