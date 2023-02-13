Зеленський дозволив призначати військових у двох званнях першими заступниками міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в указ «Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами». Відповідне рішення з’явилося на сайті президента 13 лютого.

Документ доповнює цей указ посадою першого заступника міністра, на яку на період воєнного стану можна призначати військових:

«Розділ «Апарат Міністерства оборони України»… доповнити позицією такого змісту: Перший заступник Міністра оборони України (на період дії правового режиму воєнного стану)генерал-лейтенант, віце-адмірал».

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Цей же указ доручає Кабінету Міністрів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України «пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно із стандартами НАТО». Указ набирає чинності з дня опублікування.

Раніше 13 лютого міністр оборони Олексій Резніков анонсував призначення нових заступників.

21 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку України №8068. Згідно з документом, Міністерство оборони має очолювати цивільний міністр, а посаду Головнокомандувача Збройних сил України – Начальника генштабу розділили між двома керівниками. Тодішній міністр оборони Степан Полторак звільнився з військової служби і став цивільним.