До створення антикорупційного органу при Міноборони долучилися 13 організацій – Резніков

До робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони вже долучилися 13 громадських організацій, заявив міністр оборони Олексій Резніков.



«Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури», – написав він у фейсбуці.



За його словами, до робочої групи долучилися представники проєкту реформи оборонних закупівель, проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони, «Бігус Інфо», Центру оборонних стратегій, Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, ГО «Демократична сокира», ГО «Стоп корупції», Центру дослідження армії, конверсії та розброєння, БО «Волонтерський рух», ГО «Разом проти корупції», Ради громадського контролю НАБУ, ВО «Автомайдан», Асоціації громадського харчування.

Ці організації про цю роботу з Міноборони наразі не повідомляли.

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21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

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25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом його звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

Триває слідство щодо п'ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.

Після цього у Міністерстві оборони України заявили про вжиття низки заходів для запобігання корупції. Зокрема йдеться про перезавантаження антикорупційного управління Міноборони, а також формування громадського антикорупційного механізму.