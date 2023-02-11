Зеленський провів нараду з силовиками – від держструктур хоче «прозорості та підзвітності»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів у суботу кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів щодо посилення державних інституцій та захисту від спроб зменшити їхню дієздатність та ефективність.

«Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури... Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений», – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив працівників сектору оборони й безпеки та правоохоронців, «хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні».

Він також вказав на «значні результати» від СБУ, ДБР та ОГП у захисті від тих, «хто працював на державу-агресора».

На початку поточного місяця у низці державних структур пройшли обшуки, декілька посадовців, колишніх і теперішніх, отримали підозри за незаконні дії і зловживання. Коментуючи події, президент Володимир Зеленський назвав їх «рухом до справедливості».