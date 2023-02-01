«Очікуємо на кадрові висновки». Голови ОГП та СБУ прокоментували обшуки і вручення підозр

Генеральний прокурор Андрій Костін та очільник СБУ Василь Малюк прокоментували проведення правоохоронцями у середу обшуків у низки осіб та посадовців, а також у держструктурах.

«Корупція під час війни – це мародерство. Будемо нагадувати про це щоразу. Жодні посади не дозволять уникнути відповідальності», – заявив генпрокурор Андрій Костін у фейсбуці.

Він зазначив, що наразі повідомлено про підозру чотирьом посадовцям – ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ «Укртатнафта».

«За результатами проведених сьогодні обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення. Очікуємо і на кадрові висновки», – зазначив Костін.

За даними генпрокурора:

Ексзаступнику міністра оборони повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості;

Колишньому в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ – організовував закупівлю неякісних бронежилетів;

Чинному працівнику Міноборони повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні – перебуваючи на посаді заступника директора підприємства ОПК, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіаційної техніки;

Ексміністру енергетики повідомлено про підозру у службовій недбалості – укладав збиткові для держави угоди на користь відомого олігарха. Загалом його «робота» коштувала державі 1,5 млрд грн;

В.о. першого заступника голови Правління ПАТ «Укртатнафта» повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому за попередньою змовою із головним бухгалтером. Їхні протиправні дії завдали державі мільйонних збитків;

Посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі 40 000 дол за махінації з землею.

Водночас тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що сьогоднішні масштабні оперативно-слідчі заходи – це боротьба із внутрішнім ворогом.

«Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. І ми не плануємо зупинятися», – зазначив Малюк.

Він додав, що про результати сьогоднішніх заходів, зважаючи на великий обсяг матеріалів, повідомлятимуть і найближчими днями.

1 лютого у низці держструктур та в окремих відомих осіб відбулися обшуки. Також було звільнено керівний склад митниці.