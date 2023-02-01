Аваков заявив, що обшуки в нього пройшли в рамках розслідування трагедії в Броварах

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в нього пройшли обшуки 1 лютого.

Згідно з повідомленням, слідчі дії стосувалися «відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії в Броварах».

«Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту. Звичайно, нічого відповідного інтересам слідства виявлено не було», – написав Аваков.

За його словами, контракт, про який йдеться, був укладений у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою 2018-го, і пройшов аудит французького уряду.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру експосадовцю Міноборони через закупівлі бронежилетів

Раніше «Українська правда» повідомила з посиланням на Авакова, що в нього провели обшуки Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України. Жодне з відомств наразі не повідомляло про слідчі дії в ексголови МВС.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Загинули, зокрема, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Розслідування причин трагедії триває.