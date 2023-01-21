Постраждалих в авіакатастрофі в Броварах відправили на лікування за кордон – МОЗ

Людей, які отримали поранення під час авіакатастрофи в Броварах, відправили за кордон на лікування, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в фейсбуці.

За його словами, шістьох українців, які отримали значні опіки, було доставлено на лікування до Австрії. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований до Швейцарії.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у місті Бровари та Київському міському опіковому центрові», – написав він.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. За даними ДСНС, катастрофа сталася о 8:20 ранку. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів.

На борту гелікоптера перебувало десять людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський назвав катастрофу в Броварах жахливою трагедією та повідомив, що доручив Службі безпеки України та Національній поліції зʼясувати всі обставини інциденту.