У Києві та Броварах прощаються з жертвами падіння гелікоптера

У Києві та Броварах 21 січня відбуваються церемонії прощання з жертвами аварії гелікоптера вранці 18 січня, тоді загинули 14 людей, зокрема керівництво МВС України.

У Києві прощання з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його першим заступником Євгеном Єніним та держсекретарем Юрієм Лубковичем розпочалося біля будівлі МВС, туди прибув кортеж із тілами загиблих. Після цього колона автомобілів проїхала в бік Українського дому, де й відбулася офіційна церемонія. На неї прийшли президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена.

У Броварах завершилася церемонія прощання з пʼятирічною Міланою та її мамою Оленою Пономаренко, які також загинули під час авіакатастрофи 18 січня. У день трагедії батько Мілани Олександр залишився в машині, а Олена з донькою зайшли до будинку дитячого садка, куди і впав гелікоптер. П'ятирічна Мілана, як і її старша сестра, 13-річна Єва, займалася гімнастикою. 35-річна Олена працювала в логістичній компанії заступником головного бухгалтера.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. За даними ДСНС, катастрофа сталася о 8:20 ранку. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів.

На борту гелікоптера перебувало девʼять людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський назвав катастрофу в Броварах жахливою трагедією та повідомив, що доручив Службі безпеки України та Національній поліції зʼясувати всі обставини інциденту.