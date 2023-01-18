Авіакатастрофа гелікоптера в Броварах: Байден висловив співчуття

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою гелікоптера в Броварах.



«Ми з Джилл висловлюємо наші глибокі співчуття родинам усіх загиблих у трагічній аварії вертольота в Україні сьогодні вранці, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців українського уряду. Наші серця також з десятками мирних жителів, які були вбиті або поранені, включаючи безцінних дітей та їхні родини. Ми сумуємо разом із усіма, хто оплакує цю жахливу трагедію», – йдеться у заяві.



У заяві Байден додав, що Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні – «як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій».

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

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На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.