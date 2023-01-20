Комісія з розслідування трагедії в Броварах має звітувати про результати до 18 лютого – уряд

Кабінет міністрів створив комісію з розслідування причин катастрофи вертольота ДСНС у Броварах – про це 20 січня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Утворено Урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії. Доручено Урядовій комісії подати КМУ до 18.02.2023 звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота ЕС 225 LP та вжиті заходи», – заявив Мельничук.

Крім того, за його повідомленням, Кабмін рекомендував Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести «технічне розслідування відповідної авіакатастрофи».

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Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.