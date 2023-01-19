Київська ОВА: у лікарнях залишаються 16 людей, постраждалих у Броварах

У лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Інші постраждалі отримують лікування амбулаторно, додали в ОВА.

«Родинам загиблих буде виділена матеріальна допомога. Місце падіння гвинтокрила розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна і двері. Дітям із пошкодженого садка організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків», – йдеться в повідомленні.

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Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.