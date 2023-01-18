МВС працює, ситуація контрольована – в.о. міністра Клименко

В.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що МВС працює, ситуація контрольована.

«Незважаючи на внутрішнє спустошення, яке ми всі відчуваємо, команда керівництва МВС впевнено та стабільно працює. Наш обов’язок: виконати всі заплановані міністром Монастирським завдання. І головне: захистити людей та Україну. МВС працює. Ситуація під контролем», – сказав Клименко, якого цитує пресслужба МВС у телеграмі.

Після загибелі Дениса Монастирського внаслідок авіакатастрофи гвинтокрила в Броварах Кабмін призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МВС.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

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На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.