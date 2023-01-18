Бровари: диверсія, випадковість чи помилка пілота. Усі версії

- 18 січня у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС
За даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту.
Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.
Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.
В авіакатастрофі, зокрема, загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
- Зачепив дах садочка, почалася пожежа
Як кажуть очевидці, гвинтокрил пролетів над школою і зачепивши гвинтом дах садочка, впав і вибухнув. Почалася пожежа.
Під час падіння гелікоптера у дитячому садочку були діти та вихователі.
Про можливі причини трагедії в Броварах дивіться у Свобода Live:
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