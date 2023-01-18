Бровари: диверсія, випадковість чи помилка пілота. Усі версії

18 січня у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту.

Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.

Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

В авіакатастрофі, зокрема, загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Зачепив дах садочка, почалася пожежа

Як кажуть очевидці, гвинтокрил пролетів над школою і зачепивши гвинтом дах садочка, впав і вибухнув. Почалася пожежа.

Під час падіння гелікоптера у дитячому садочку були діти та вихователі.

Про можливі причини трагедії в Броварах дивіться у Свобода Live: