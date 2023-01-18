Ляшко: 15 людей залишаються в лікарні після авіакатастрофи в Броварах

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після авіакатастрофи в Броварах ще 15 людей залишаються в лікарні, 10 з них – в опіковому центрі.



«Було госпіталізовано 24 людини. Деяким була надана допомога, вони повернулись додому. 15 людей перебувають на госпіталізації. З них десять потрапили до опікового центру в Києві – це шість дорослих та четверо дітей. Зараз лікарі працюють над стабілізацією їхнього стану», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

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На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.