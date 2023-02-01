СБУ повідомила про підозру експосадовцю Міноборони через закупівлі бронежилетів

Служба безпеки України повідомила колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони про підозру через закупівлі бронежилетів – про це відомство заявило 1 лютого.

«Цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів», – стверджує Служба.

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Відомство повідомило колишньому посадовцю про підозру в перешкоджанні законній діяльності українських військових і привласненні майна групою осіб. Ці статті передбачають від п’яти до восьми років ув’язнення.

СБУ також ініціювала відкликання партії бронежилетів на склади Міноборони. Тривають слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, поміж іншого, про повідомлення про підозру «посадовцям Міноборони».