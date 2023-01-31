Міністр оборони України Олексій Резніков анонсує повернення громадського контролю над закупівлями Міноборони.



«Головним пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обов’язок. Але ми повинні знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх. Саме тому вже здійснено такі кроки. Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень воєнного стану», – написав він у фейсбуці.



За його словами, під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля та за участі Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР провели нараду, на якій домовились створити спільну робочу групу щодо необхідності зміни системи харчування.



Міністр оборони каже, що він вже дав доручення:

здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування;

зменшити термін контракту з постачальниками;

розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін.

Читайте також: Харчування військових: у Міноборони повідомили про доручення внести зміни до договорів щодо строків і цін

«Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати», – наголосив він.



Крім цього, Резніков повідомляє, що:

введене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) буде оприлюднюватися по факту укладеного контракту: номер і дата укладання (для ідентифікації), ціна за одиницю, посилання на публічні технічні умови закупівлі.

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього з’явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

Читайте також: Залужний відреагував на звинувачення на адресу Резнікова через закупівлі харчів за завищеною ціною

25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили.

Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. У Міноборони кажуть, що Шаповалов попросив звільнити його, щоб не створювати «загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування». Міноборони наполягає, що звинувачення «є необґрунтованими та безпідставними», а також вважає, що відставка Шаповалова «дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань».