Харчування військових: у Міноборони повідомили про доручення внести зміни до договорів щодо строків і цін

У Міністерстві оборони України повідомили про доручення внести зміни до договорів щодо харчування військових щодо обмеження їх строку дії до 100 днів та перегляду цін каталогу.

«Міністерство оборони України здійснило додаткову перевірку цінових пропозицій щодо окремих позицій каталогу, після чого призупинило процес реєстрації угод в Держказначействі, про що проінформувало Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики під час їх засідань. На даний момент, надано доручення щодо внесення змін до договорів з постачальниками послуги з харчування щодо обмеження їх строку дії до 100 днів та перегляду цін каталогу з врахуванням сезонного фактору, що дозволить наблизити цінові показники до діючих середньоринкових цін», – йдеться у відповіді Міноборони на запит Радіо Свобода.

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього з’явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

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25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили.

Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. У Міноборони кажуть, що Шаповалов попросив звільнити його, щоб не створювати «загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування». Міноборони наполягає, що звинувачення «є необґрунтованими та безпідставними», а також вважає, що відставка Шаповалова «дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань».