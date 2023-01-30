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Міноборони уклало 16 контрактів із виробниками безпілотників – Резніков

За словами Олексія Резнікова, відомство має за мету розвиток ринку дронів широкого спектру застосування

Міністерство оборони України уклало контракти на виробництво безпілотних літальних апаратів, повідомив голова відомства Олексій Резніков 30 січня.

«Ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони ВЖЕ укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА», – заявив міністр.

За його словами, відомство має за мету розвиток ринку дронів широкого спектру застосування.

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«Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо», – додав Резніков.

Він зазначив, що планує особисту зустріч із українськими виробниками безпілотників «найближчими днями».

Напередодні командувач Об’єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що Міноборони планує виділити близько 20 мільярдів гривень на закупівлі безпілотників у 2023 році.

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