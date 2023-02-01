СБУ заявляє про докази співпраці експрезидента «Мотор Січі» з бойовиками «ДНР»

Служба безпеки України заявила про «нові факти злочинної діяльності» президента компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного російського вторгнення президент компанії фінансував незаконне збройне угруповання «ДНР».

«Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої «ДНР». Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ. Встановлено, що через оборудку «бюджет» терористичної організації «ДНР» отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб рашистів», – йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, отримані кошти окупаційна адміністрація в Донецьку спрямувала на потреби російських збройних сил, які беруть участь у агресії проти України на сході.

На основі виявлених доказів СБУ повідомили президенту компанії про нову підозру – в «сприянні діяльності терористичної організації».

Також пресслужба відомства повідомляє, що під час обшуку в посадовця виявили «більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород» від керівництва Росії.

СБУ не називає імені підозрюваного, проте обставини справи вказують на президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Його затримали в жовтні 2022 року разом із начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору».