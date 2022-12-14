Суд залишив Богуслаєва під вартою до 11 лютого

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву до 11 лютого. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода з суду.

14 грудня суддя Оксана Голуб задовольнила клопотання слідчого ГСУ Служби безпеки України, погоджене прокурором Офісу генерального прокурора, і продовжила В’ячеславу Богуслаєву запобіжний захід до 11 лютого 2023 року.

Судове засідання проходило у закритому режимі за клопотанням прокуратури про те, що звучатиме інформація, яка містить державну таємницю. Зокрема мова йде про відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. Оголошення рішення було відкритим.

В’ячеслав Богуслаєв від коментарів відмовився. Адвокат Руслан Волинець повідомив, що рішення про оскарження ухвалюватимуть після того, як отримають повне рішення суду.

«За два місяці і з тих документів, які на сьогодні надані в суд, жодних, що підтверджують факт продажу товарів з тих країн, до яких продавала «Мотор Січ», і що саме той товар потрапив до Росії, в матеріалах справи немає», – озвучив позицію захисту Волинець.

Раніше «Схеми» з’ясували, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв з 2000 року приховував своє російське громадянство та нерухомість у Москві, яку мав із 2002 року.

Також син затриманого СБУ В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

Міністерство оборони також повідомило про призначення нового керівництва компанії «Мотор Січ». За повідомленням, попереднього президента компанії В’ячеслава Богуслаєва звільнили 28 листопада.