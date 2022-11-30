Керівництво «Мотор Січі» звільнили: Міноборони повідомило, хто тепер очолюватиме підприємство

Міністр оборони Олексій Резніков днями вніс зміни до статуту компанії «Мотор Січ», повідомила пресслужба Міноборони в середу.

«28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади Президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва», – йдеться в повідомленні.

Резніков призначив генеральним директором компанії Олексія Нікіфорова, а також затвердив нове керівництво.

Читайте також: «Схеми» знайшли у родини Богуслаєва нерухомості у Франції на 250 мільйонів гривень

«Обрано новий склад наглядової ради та її Голову – заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал», – повідомляє міністерство.

Крім того, як повідомляють у відомстві, підприємство відтепер працюватиме в режимі 24/7 «на задоволення оборонних потреб держави».

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також зазначили, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

Того ж дня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.