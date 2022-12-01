Держзамовлення в пріоритеті, але за можливості «Мотор Січ» працюватиме й на експорт – новий директор

Новий генеральний директор компанії «Мотор Січ» Олексій Нікіфоров розповів про пріоритети на чолі авіабудівельного підприємства в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на сьогодні компанія працює стабільно.

«Є складнощі, але сьогодні основне завдання, яке ми перед собою ставимо – це розвиток галузей авіабудування, гелікоптеробудування та пошук нових ринків збуту, збереження професійних кадрів, виробничих, конструкторських та технологічних потужностей підприємства. Зараз, в умовах складного часу, ми для себе ставимо основним завданням виконання стратегічних завдань, державних оборонних замовлень», – сказав він.

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Нікіфоров додав, що триває оцінка стану підприємства, але оцінив його наразі як «критично стабільний».

«Є складнощі з виконанням замовлень, складнощі щодо сьогоднішніх рахунків і так далі. Але все це ми будемо оперативно вирішувати та виправляти ситуацію», – додав очільник «Мотор Січі».

На питання, чи планує компанія працювати на експорт, він повторив, що пріоритетом лишаються державні замовлення, водночас компанія має також інші зобов’язання:

«Тому ми будемо виконувати й інші замовлення, експортні, з погодженням із профільними міністерствами і структурними підрозділами держави».

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Нікіфоров зазначив, що наразі на підприємстві працює близько 16 тисяч працівників, 25% із них зараз перебувають за кордоном або в різних регіонах України.

Напередодні Міністерство оборони повідомило про призначення нового керівництва компанії «Мотор Січ». За повідомленням, попереднього президента компанії В’ячеслава Богуслаєва звільнили 28 листопада.

Служба безпеки України 23 жовтня повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Суд взяв обох посадовців під варту.