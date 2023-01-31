СБУ затримала депутата Сіверської міськради від ОПЗЖ за роботу на російську розвідку

Служба безпеки України затримала депутата міської ради Сіверська від «Опозиційної платформи – За життя», повідомила пресслужба відомства 31 січня.

За повідомленням, правоохоронці викрили «агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ)» у прифронтових районах Донеччини.

«Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ». З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Готував удар по електропідстанціях на заході України – СБУ заявила про затримання агента РФ

За даними СБУ, розвідувальну інформацію російські військові використовували для ракетних ударів по українських містах.

Чоловіку повідомили про підозру. Суд узяв його під варту.

У грудні Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Пологівської районної ради Запорізької області, представнику «Опозиційної платформи – За життя», за співпрацю з окупаційною владою.