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Арахамія прокоментував повідомлення про нові обшуки і анонсував звільнення керівництва митниці

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», заявив Давид Арахамія

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив кілька обшуків, про які раніше в середу повідомили українські медіа.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», – заявив він.

Зокрема, голова фракції повідомив, що сьогодні мають місце:

  • обшуки у податковій службі
  • вручення повідомлень про підозру посадовцям Міністерства оборони
  • обшуки у Ігоря Коломойського у справі щодо «Укрнафти»
  • «ціла серія негласних слідчих дій»
  • обшуки в ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова
  • обшуки в народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара
  • звільнення керівництва митниці

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», – додав Арахамія.

Раніше українські медіа повідомили про обшуки в керівництва Державної податкової служби, бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього голови МВС Арсена Авакова.

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