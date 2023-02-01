У Коломойського проходить обшук – ЗМІ

Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в бізнесмена Ігоря Коломойського, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на неназваного співрозмовника в правоохоронних органах.

За повідомленням, обшуки стосуються розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» і «Укрнафти».

За даними джерела УП, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень й ухиляння від сплати митних платежів на значні суми.

Офіційно правоохоронні органи про обшуки поки не повідомляли. Коментарів Коломойського також наразі не було. У СБУ поки не відповіли на запитання Радіо Свобода щодо обшуку.