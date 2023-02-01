ДБР проводить обшуки в посадовців податкової служби Києва – медіа

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в податковій службі Києва – про це заявили 1 лютого кілька видань із посиланням на джерела в ДБР.

За даними журналістів, обшуки проходять у голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

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Як повідомили неназвані співрозмовники в ДБР, правоохоронці розслідують факт незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість із бюджету, зокрема через зловживання владою та службовим становищем представниками податкової служби.

Правоохоронці оцінюють, що внаслідок оборудки понад 30 мільярдів гривень державних коштів потрапили в тіньовий обіг.

ДБР і Державна податкова служба наразі не коментували обшуки публічно.