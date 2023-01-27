Суд скасував виправдувальний вирок колишньому «беркутівцю» в справі про катування на Майдані

Верховний суд скасував виправдувальний вирок колишньому бійцю загону міліції особливого призначення «Беркут» із Харкова, обвинуваченому в катуванні активістів під час Революції гідності в січні 2014 року, повідомляє 27 січня Офіс генерального прокурора.

За касаційною скаргою прокурорів ОГП Верховний Суд скасував ухвалу Київського апеляційного суду Києва, якою було підтверджено виправдувальний вирок суду першої інстанції щодо колишнього «беркутівця».

Його обвинувачували в катуванні учасників акції протесту у Києві (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що 20 січня 2014 року обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катував двох мітингувальників, один із яких був неповнолітнім. Потерпілих били руками, ногами, кийками, скинули з колонади стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського. Потім роздягли неповнолітнього, вдарили ножем у стегно, забризкали в рану перцеву рідину та змусили оголеним і босоніж при температурі повітря мінус 12 градусів іти через стрій правоохоронців, співаючи гімн України. При цьому «беркутівці» висміювали його ідеологічні переконання.

У 2019 році суд першої інстанції, рішення якого у 2020 році підтримав апеляційний суд, визнав працівника спецпідрозділу «Беркут» невинуватим та виправдав у зв’язку з недоведеністю, що саме він вчинив це кримінальне правопорушення.

Тепер Верховний суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив кримінальне провадження на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.