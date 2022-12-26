До суду передали справу проти ексзаступника секретаря РНБО за розгін студентського Майдану – ДБР

До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради безпеки й оборони, повідомляє Державне бюро розслідувань 26 грудня.

За повідомленням, йдеться про Володимира Сівковича, який обіймав цю посаду з 2010-го по грудень 2013 року. Як повідомляє ДБР, саме він віддав вказівки, за якими начальник головного управління міліції Києва віддав наказ до силового розгону протесту студентів у центрі Києва в ніч із 29 на 30 листопада.

«У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника Секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ. Він зокрема передбачав залучення спецпідрозділу «Беркут» для застосування сили до мітингувальників. «Зачистка» Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки», – йдеться в заяві відомства.

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Дії колишнього посадовця, зокрема, кваліфікують за статтями про перешкоджання законним зібранням та перевищення повноважень.

Сівковича судять заочно, також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя», – додає Бюро.

ДБР звітує, що наразі передало до суду обвинувальні акти щодо 15 правоохоронців, у тому числі двох заступників начальника управління громадської безпеки столичної міліції, командира роти та 12 міліціонерів «Беркута» за епізодом про розгін протестувальників вночі проти 30 листопада.

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Володимир Сівкович у 2010 році був віцепрем’єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова, згодом три роки обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У грудні 2013 року він був відсторонений від посади тодішнім президентом Віктором Януковичем через розслідування причетності Сівковича до побиття мітингувальників на Євромайдані 30 листопада 2013 року. 19 лютого 2014 року Янукович повернув Сівковича на посаду, але вже 28 лютого виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов остаточно звільнив його. За даними ЗМІ, Сівкович нині живе на території Росії.