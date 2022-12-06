Харківського ексберкутівця судитимуть заочно у «справі Майдану» – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно колишнього психолога групи кадрового забезпечення «Беркут» управління МВС у Харківській області.

«За версією слідства, 18 лютого 2014 року обвинувачений застосував надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби та помпову рушницю, споряджену набоями зі свинцевою картеччю, до учасників масових акцій протестів у столиці. Він заподіяв їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Троє осіб від вогнепальних поранень загинули», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що колишній правоохоронець обвинувачується за кількома статтями. Він переховується на території РФ.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.