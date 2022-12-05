Ексберкутівець отримав 8 років за ґратами за побиття активіста під час Євромайдану – ОГП

Суд визнав експрацівника батальйону міліції особливого призначення «Беркут» винним у побитті активіста під час протесту на Банковій у грудні 2013 року, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За перевищення влади та службових повноважень із застосуванням насильства чоловіку присудили 8 років за ґратами.

«Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою. Експравоохоронця засуджено до 8 років за гратами з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки. Наразі це найсуворіший вирок відносно правоохоронця», – наголошують у Офісі генпрокурора.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.