ДБР: у Києві затримали власника донецьких ломбардів, який фінансував «ДНР»

Державне бюро розслідувань у Києві повідомило про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку за фінансування незаконного збройного угруповання – про це відомство повідомило 23 грудня.

За даними ДБР, чоловік переїхав до Києва після 2014 року, але продовжив дистанційно вести бізнес на окупованій частині Донбасу.

«Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ще двох працівників СІЗО в Херсоні затримали за підозрою в держзраді – ДБР

Мати підозрюваного надавала жителям окупованого міста кредити під заставу майна, а також скуповувала золото та дорогоцінності, від чого отримувало прибуток угруповання «ДНР».

«Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень до бюджету терористичної організації», – порахували в Бюро.

Чоловіка підозрюють у «фінансуванні тероризму», санкція передбачає до 10 років ув’язнення з тимчасовим позбавленням права на певні посади і види діяльності та конфіскацією майна.

Його взяли під варту, досудове розслідування триває.