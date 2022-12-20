ДБР повідомило про націоналізацію активів РФ у галузі енергетики 

Державне бюро розслідувань повідомило, що у власність держави переходять російські активи, у тому числі, в сфері енергетики, вартістю сотні мільйонів гривень

«Лише впродовж кількох останніх місяців ДБР провело велику роботу з передачі активів групи компаній російської «Татнефті» АРМА для здійснення заходів з управління ними. Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Також працівники ДБР спільно зі СБУ та ОГП розслідують діяльність енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго… Наразі слідчі ДБР перевіряють причетність до компанії VS Energy – заступника голови Держдуми Росії Олександра Бабакова», – йдеться в повідомленні.

Активи компанії іншого колишнього депутата Держдуми РФі олігарха Андрія Молчанова – підприємство «АЕРОК», також арештовані та передані до АРМА, вказує ДБР.

У відомстві запевняють, що перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до прямого чи опосередкованого контролю над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Росія розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.