Суд арештував «Прем’єр Палац» та інші готелі російської «лужниківської» групи – «Схеми»

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Відповідно до рішення суду за 12 грудня, копія якого є в розпорядженні редакції «Схем», слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора і наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, які контролює російська так звана «лужниківська» група, а також на нерухоме майно в Україні. А саме – на 7 готелів з мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Відповідно до ухвали, це майно заборонено відчужувати. В частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив. Крім того, арешт накладений на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» у Києві.

Як йшлося в клопотанні, це майно відповідає ознакам, як таке, «що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна».

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводить досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема – привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

Зокрема, за даними слідства, група VS Energy представляють три громадянина РФ: Олександр Бабаков – депутат Держдуми РФ, Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА. Як повідомляли раніше «Схеми», Гінер також є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна. Михайло Воєводін, згідно з даними слідства,так званий «злодій в законі» на прізвисько «Міша Лужнецький».

Бабаков, відповідно до матеріалів слідства, «будучи політичним діячем від провладної в Росії партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 років, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи». Гінер, в свою чергу, «забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи», а Воєводін організовував «силовий супровід процесів заволодіння активами», вважають слідчі.

За даними слідства, в період 2017–2022 років підконтрольні VS Energy обленерго «за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна».

Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБОУ. Бабаков також перебуває під санкціями ЄС та США. У 2014 році Бабаков голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію «Севастопольобленерго». А вже 3 жовтня 2022 року він голосував вже за анексію Запорізької та Херсонської областей.

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, в Україні контролювали велику бізнес-імперію – мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури.

У листопаді суд також арештував 5 обленерго («Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго»), які контролює російська «лужниківська» група в Україні

Ці обленерго об’єднані під вивіскою компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy). Фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство «Дніпроспецсталь» – великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову – цивільну дружину Михайла Воєводіна. Повідомлялось про арешт двох готелів мережі Premier у Львові та Києві, але у червні 2022 року Київський апеляційний суд арешт скасував, заявивши про брак доказів причетності вихідців з Росії до VS Energy.

Бабаков, Гінер та Воєводін раніше заперечували володіння обленерго та готелями в Україні. Воєводін через свого адвоката повідомив, що є громадянином Словаччини, а з Наталією Селівановою офіційно розлучився ще у 2004 році.

Раніше «Схеми» та проєкт Scanner Project, знайшли родинне майно російської «лужниківської» групи у Франції. Елітна французька нерухомість, як виявили журналісти, оформлена на родичів лідерів бізнес-групи VS Energy.