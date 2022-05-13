«Стовпи режиму Путіна». Наближена до Кремля «лужниківська» група та нерухомість у Франції

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) спільно із проєктом Scanner Project продовжують розшук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.

Цього разу йтиметься про цілу групу російських політиків та бізнесменів, наближених до Кремля, і які, водночас, контролюють в Україні цілу бізнес-імперію - мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури – обленерго.

Цю групу представляють три громадянина РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Журналісти відшукали у Франції їхнє родинне майно, про яке раніше не було відомо.

Вплив у Росії

Імена Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна у медіа часто ставлять поруч, згадуючи так звану групу «Лужники». Її історія бере початок ще з 90-х, коли вони отримали контроль над московським ринком та стадіоном «Лужники».

Ця група тісно переплетена з російською владою та досі контролює в Україні стратегічно важливі енергетичні активи.

Олександр Бабаков – заступник голови Державної думи РФ. Перебуває під санкціями України, ЄС та США. У квітні 2022-го року Мін'юст США звинуватив Бабакова у змові з метою вплинути на американську політику в інтересах РФ.

Під європейські санкції Бабаков потрапив через те, що у 2014 році голосував за незаконну анексію українського Криму. Також Україна ввела відносно нього безстрокові санкції у 2018 році.

Євгеній Гінер – президент російського футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який знаходиться під санкціями США.

Гінер також є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.

Михайло Воєводін, згідно інформації з Інтерполу, має статус так званого «злодія в законі». Свідчить про це документ, який є у розпорядженні «Схем». У картці Інтерполу вказане його «прізвисько» – «Misha Luzhnetskiy».

Крім того, відповідно до даних Європолу, які також є у розпорядженні «Схем», ще у 2000 році правоохоронні органи Швейцарії проводили розслідування відносно Воєводіна за фактом легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також за фактом підтримання зв'язків між ним та «східноєвропейськими організованими злочинними угрупованнями, у тому числі, з Олександром Бабаковим».

У цих трьох – Бабакова, Гінера та Воєводіна – є ще дещо спільне. Це – бізнес в Україні, який, водночас, записаний на них не напряму, а на дружин та наближених осіб.

Український бізнес

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, є кінцевими бенефіціарами п'яти обласних енергорозподільчих підприємств – обленерго. А саме – «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго». Це все компанії критичної інфраструктури, яка забезпечує постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей.

П'ять обленерго об'єднані під вивіскою компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy). Ця фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство «Дніпроспецсталь» – великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та велику мережу готелів по всій країні – Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові «Прем'єр палац» у Києві та «Прем'єр готель» в Одесі.

Окремі готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову – цивільну дружину Михайла Воєводіна.

Це все може свідчити про те, що Бабаков, Гінер та Воєводін є реальними власниками українських активів.

І в Україні це вже є предметом вивчення правоохоронців.

В нас є слідча версія, яка досліджується. Що група громадян Росії, наближених до керівництва країни-агресора, набула в Україні активів критичної інфраструктури шляхом вчинення тих чи інших оборудок та махінацій

Зараз слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора проводять досудове розслідування за декількома фактами, зокрема – привласнення майна та «вчинення злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб». За даними ДБР, на чолі цієї організації стоять згадані Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

«В нас є слідча версія, яка досліджується. Що група громадян Російської Федерації, наближених до керівництва країни-агресора, набула на території України активів критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок та махінацій. Всі ці обставини ми перевіряємо. Наразі досудове слідство триває за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України», – розповів журналістам Радіо Свобода прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін.

Майно наближених до Путіна політиків та бізнесменів у цивілізованих країнах – це потенційна база валютних активів для конфіскації на користь України, як компенсації збитків нанесених російською армією та її командуванням.

І «Схемам» вдалося знайти досі невідоме майно, яке належить цим громадянам РФ, наближеним до Кремля. У Франції.

Шато біля Женевського озера

На сході Франції, всього в кілометрі від кордону зі Швейцарією, розташоване розкішне шато. На території площею понад 14 тисяч квадратних метрів знаходиться великий маєток з басейном та стайня.

Судячи із документів, які є у розпорядженні журналістів «Схем» та Scanner Project, для придбання та експлуатації цього майна ще у 2000-му році була створена спеціальна французька компанія SCI Ferme de Nuchon. Відповідно до документів, 1% частки цієї фірми належить люксембурзькій Financiere Chiron SA, а 99% – Наталії Юріївні Селівановій. Вона ж є керівницею французької SCI Ferme de Nuchon.

Наталія Селіванова – це цивільна дружина Михайла Воєводіна, кримінального авторитета і одного з бенефіціарів групи VS Energy.

Маєток на кордоні зі Швейцарією

За чотириста метрів від шато зі стайнею розташований ще один маєток з прилеглими господарськими будівлями та сільськогосподарськими землями – загальною площею 1 га.

І шато, і маєток з землями знаходяться у муніципалітеті Дівон-ле-Бен.

«Дівон-ле-Бен – це курортне місто, розташоване на кордоні з франкомовною Швейцарією, між підніжжям Гори Юра і Озеро Женева», – так описують у французьких путівниках цю місцевість.

З документів, які є у розпорядженні журналістів, зрозуміло, що принцип придбання цієї нерухомості був такий самий – у 2004 році для цього створили французьку фірму Daria&Co.

99% частки компанії також належить Наталії Селівановій. Вона так само вказана і керівником фірми. Примітно, що ще 1% частки записаний на британську Kilworth Trading Limited. Відповідно до даних британського реєстру, її власником є згаданий раніше Євгеній Гінер – бізнес-партнер Михайла Воєводіна та один з кінцевих бенефіціарів VS Energy.

Але і це ще не все.

Готель на гірськолижному курорті

Журналісти знайшли третю французьку компанію, власниками якої є родини Воєводіна та Гінера.

Згідно з документами, 99% частки у фірмі SCI Du Jardin Alpin належить британській Harecourt Services Limited. Власником якої, відповідно до даних британського реєстру, є Вадим Гінер – син одного з бенефіціарів групи VS Energy Євгенія Гінера.

Цивільна дружина Воєводіна також має свою невеличку частку у французькій фірмі – у SCI Du Jardin Alpin їй належить 1%. І втретє принцип зберігається: згідно з документами, ця компанія створена у 1999 року «з метою придбання нерухомості», розташованої за адресою Arcs 1800 73700 Bourg-Saint-Maurice.

Бург-Сент-Моріс – це гірськолижний курорт на південному сході Франції.

Гугл-карти показують, що за цією адресою знаходиться готель Belambra Clubs «L'Hôtel du Golf».

Раніше Фонд боротьби з корупцією на чолі з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним публікував інформацію про те, що родина Олександра Бабакова володіє квартирою у самісінькому центрі Парижа, а також величезним маєтком неподалік столиці Франції.

Приховане майно

Майно наближених до Путіна осіб потенційно може стати джерелом компенсації збитків, які армія РФ та її командування нанесли Україні. Правові механізми для цього існують різні – зазвичай, це довгий шлях, який, втім, завжди починається з виявлення прихованого майна.

Експертка громадської організації «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук каже, що зараз в країнах ЄС працюють спеціальні робочі групи, які займаються розшуком активів наближених до Кремля російських політиків та бізнесменів.

«Вже сьогодні накладається арешт на майно підсанкційних громадян Росії. Але конфіскація такого майна в інтересах України потребує ухвалення відповідних рішень на законодавчому рівні, на що може піти не один місяць і навить рік. Головне зараз – це заморозити ці активи», – зазначила Шевчук.

За її словами, не менш важливо виявляти й ті закордонні активи, які належать наближеним до російської верхівки особам, навіть якщо вони не перебувають під санкціями.

За даними французької влади, з початку війни РФ проти України у Франції було заблоковано 22,8 мільярда євро із закордонних активів Банку Росії, а також заарештовано близько трьох десятків об’єктів нерухомості, чотири яхти, шість вертольотів і три витвори мистецтва, що належать підсанкційним росіянам.