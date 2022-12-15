Голова райради на Запоріжжі від «ОПЗЖ» змушував компанії сплачувати податки Росії – СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Пологівської районної ради Запорізької області – про це вона заявила 15 грудня.

Відомство зазначає, що підозрюваний був депутатом від «Опозиційної платформи – За життя».

«Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволи сформувати «штат» псевдооргану», – йдеться в заяві.

Читайте також: Змушував місцевих збирати тіла загиблих: ДБР повідомило про підозру експравоохоронцю з Лиману

Чоловік, за даними слідства, виконував вказівки окупаційної влади щодо перелаштування українських підприємств на користь Росії. В першу чергу йдеться про великі хімічні та харчові підприємства, потужності яких Москва планувала використати на користь потреб російських військових угруповань.

«Для цього колаборант здійснив «інвентаризацію» місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців «перереєструватися» у створеній окупантами «военно-гражданской администрации». Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати «податки» до бюджету рф і постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою», – заявляють правоохоронці.

Читайте також: У Куп’янську знайшли списки місцевих колаборантів часів окупації – ДБР

Фігурант справи також «брав активну участь у пропагандистських проєктах кремля і був «персонажем» псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна».

СБУ підозрює колишнього посадовця в колабораційній діяльності. За її даними, наразі він переховується на окупованій території України – Служба стверджує, що встановила місця його перебування.

Правоохоронці не наводять імені підозрюваного. Судячи з сайту Пологівської районної ради , йдеться про Сергія Калашника, який очолював її з листопада 2020 року.